Güneş Yay’da tam tutuluyor, şimdi cesaret zamanı...

Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasının etkileri 1 ay önce başladı, 4 Aralık’taki tam tutulmadan sonra da 1 ay devam edecek. Enerjimizin artıp cesaretimizin yükseleceği bu dönemde patavatsızlık yapmamaya dikkat etmekte fayda var.

Yay burcunun 12’nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021’in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.

‘Güney Ay Düğümü’ (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.

Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.

İLETİŞİMDE SORUN ÇIKABİLİR

Bu tutulmayla birçok yeni şey keşfedebiliriz, yeni insanlar tanır, yeni mekânlar keşfedebilir, seyahatler organize edebiliriz. Kişisel hayatımızda özgürlük alanları açmak önem kazanır, ilgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Hayata karşı neşe ve umut dolu olur, en kötü zamanlarda bile gülüp eğlenebiliriz. Spora başlamak için güzel zamanlardır. Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Yurtdışı veya yabancılarla yapmak istediğimiz işlerimiz masaya yatırılır. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çabalayabiliriz. Eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Yabancı dil öğrenmek, ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için de uygun.

Dikkat etmemiz gerekenlere gelirsek… Her türlü abartılı davranıştan kaçınmalıyız. Tutamayacağımız sözler vermemeli, yeri geldiğinde insanların kırılmasını da göze alarak ‘hayır’ diyebilmeliyiz. Sorumluluklardan kaçmadan hareket etmekte fayda var. Bu tutulma organize olmamızı zorlaştırabilir, dağılmamaya özen göstermeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden fanatikçe tartışmalar içine girilmemesinde fayda var. Olabildiğince hoşgörülü davranalım.

Tutulmanın başrol oyuncusu Merkür olacak. Merkür astrolojide; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi ve işlem işleri, postacılar demektir. Tutulma güney tarafında gerçekleşeceğinden dolayı bu konularda zorlanmalar söz konusu olabilir. İletişim dilimize dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İletişim gereçleriyle ilgili stresler yaşayabiliriz. Posta gönderilerimizde problemler ortaya çıkabilir. Eğitimde zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Fikirlerimiz çalınabilir. Bu dönem ağzımızdan çıkanlara ekstra dikkat etmeliyiz. Espri yaparken dozu aşabiliriz. Seyahatler organize etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmek, yabancı dil eğitimine başlamak için de harika zamandır.

KRİPTO PARALAR GÜNDEMDE

Kavalkemiği ve romatizma sorunlarına dikkat! Sporu abartmayın. Zehirlenmelere karşı hassas olacağımız bir dönem. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim.

Dini mekânlar, dinle anılan kişiler, ruhu olan mekânlar, ibadet yerleri, üniversiteler, ahırlar, atlar, at yarışları, yasa, yayıncılık, medya, mahkemeler, akademisyenler, göç Yay burcunun sembolize ettiği konulardır. Bu konularda stresli, aldatıcı gelişmeler yaşanabilir.

Tutulmanın başrolü Merkür olacağından; iletişim sorunları, veri-bilgi hırsızlıkları, eğitim krizleri, üniversitelerle ilgili sorunlar, resmi belge sorunları, sınav krizleri, siber saldırılar, internetle ilgili sorunlar, uluslararası ticaretle ilgili problemler meydana gelebilir.

Tutulmada etkili olan Alvaid sabit yıldızı hastalıkları iyileştirmenin anahtarını temsil eder. Bu tutulma zamanı önemli tedaviler ve ilaçlar bulunabilir. Bu koronayla ilgili olabilir.

Türkiye’nin 6’ncı evinde meydana gelecek olan Güneş tutulması askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hırsızlar, yolsuzluklar, hizmet sektörü, belediyeleri etkileyebilir. Bu sektörlerde yeni düzenlemeler ve yapılanmalar olmasını bekleyebiliriz. Askerliğin süresi veya bedelli askerlikle ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık sektöründe özellikle sağlık turizminde bir ivme yakalanabilir.

Tutulmanın Uranüs ile sert bir etkileşimi olacak. Uranüs; teknoloji, bilimsel gelişmeler, uzay, isyanlar, grevler, skandallarla ilgilidir. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Teknoloji alanında yatırımlar ve gelişmeler artarken, kripto para veya dijital parayla ilgili önemli açıklamalar yapılabilir. Diğer yandan bazı grevler gündeme gelebilir, politik skandallar söz konusu olabilir.