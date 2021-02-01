Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

CESUR PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram’da 754 bin takipçisi olan Didem Soydan, kusursuz vücudunu sergilemeye devam ediyor. Paylaştığı üstsüz pozuyla takipçilerini şaşırtan Soydan, bu kez de siyah elbisesiyle dekolte şov yaptı. İç giyim markalarıyla iş birliği yaparak adından söz ettiren Soydan’ın, yine bir marka için yaptığı paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

BU POZLAR AYRILIK GETİRDİ

Öte yandan İkilinin ayrılık sebebinin de Soydan’ın verdiği cesur pozlar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Burak Deniz’in bu pozlardan rahatsız olduğu ve sevgilisini uyardığı ancak Soydan’ın “Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim” diye rest çektiği konuşulanlar arasında.