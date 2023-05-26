GÖKHAN ÖZOĞUZ’DAN SEÇİM ÇAĞRISI: TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU MİLLET İTTİFAKI’NDADIR

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı’nda olduğunu savundu.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV adlı YouTube kanalında karşıt görüşlü gençlerin sorularını yanıtladı. Dün akşam 21.30’da yayınlanan program 10 milyon izlenmeyi geçti.

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun programda verdiği yanıtlarla, şahsı ve partisine yönelik tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığını söyledi.

“GELECEĞİNİZ ORADA”

Özoğuz, ‘sandığa sarıl’ mesajı verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu programdan sonra sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahsı ve partisiyle alakalı tüm soru işaretlerini mükemmel bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin kurtuluşu millet ittifakındadır. Sandığa sarıl. Oy kullanın geleceğiniz orada! Bu programı baştan sona tüm halkımız seyretmelidir.”

HANDE DOĞANDEMİR’DEN KILIÇDAROĞLU’NA: SENDE NASIL BİR SABIR VAR

Oyuncu Hande Doğandemir Twitter’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu Babala TV Youtube kanalının ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programı dün akşam yayınlandı.

Yayını değerlendiren Kılıçdaroğlu Twitter’da Oğuzhan Uğur’un paylaşımını alıntılayıp “İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…” yorumunu yaptı.

Oyuncu Hande Doğandemir de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını alıntılayarak “Sende nasıl bir sabır var pirom cesaretine, psikolojine sağlık” ifadelerini kullandı.