GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN 53 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Gazze’de devam eden çatışmaların ardından bölgenin yeniden inşası için 53,2 milyar dolar gerektiği açıklandı. Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze’deki fiziksel yıkımın ve ekonomik kayıpların boyutu oldukça büyük. Konuttan altyapıya, sağlıktan sanayiye kadar birçok sektörün ciddi zarar gördüğü belirtilirken, yeniden yapılandırma sürecinin yıllar süreceği tahmin ediliyor.

GAZZE’DEKİ FİZİKSEL YIKIM VE EKONOMİK KAYIPLAR

📌 Fiziksel hasarın maliyeti: 29,9 milyar dolar

📌 Ekonomik kayıpların maliyeti: 19,1 milyar dolar

📌 Toplam yeniden imar maliyeti: 53,2 milyar dolar

Raporda, Gazze’de konut sektörünün en fazla zararı gördüğü ve toplam hasarın %53’ünün konutlarda meydana geldiği belirtiliyor. Ticaret ve sanayi sektörü ise toplam hasarın %20’sini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, altyapı, ulaşım, sağlık ve su kaynaklarında büyük kayıplar yaşandı.

Çatışmaların ekonomik etkileri de ağır oldu. Ekonomik üretim büyük ölçüde durma noktasına gelirken, işletme maliyetleri arttı ve Gazze’de enflasyon %300’ü aştı. Özellikle gıda fiyatları %450 oranında yükseldi, bu da halkın temel ihtiyaçlara erişimini ciddi şekilde zorlaştırdı.

YENİDEN İMAR AŞAMALARI VE MALİYETİ

Gazze’nin yeniden inşası için oluşturulan plana göre süreç iki ana aşamada yürütülecek:

🔹 1. Acil Müdahale Aşaması (3 yıl): 20 milyar dolar

✔️ Acil barınma çözümleri

✔️ Geçici altyapı projeleri

✔️ Gıda ve sağlık hizmetleri

🔹 2. Yeniden İmar Aşaması: 33 milyar dolar

✔️ Kalıcı konut projeleri

✔️ Altyapının yeniden inşası

✔️ Eğitim, sağlık ve sanayi sektörlerinin toparlanması

Yetkililer, bu sürecin en az 10 yıl süreceğini ve uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

ULUSLARARASI DESTEK GEREKLİ

Filistin hükümeti, Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası toplumun desteğinin kritik önemde olduğunu vurguluyor. Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin, Filistin halkının zorla yerinden edilmesini engelleme çabaları takdirle karşılanıyor.

Ayrıca, uluslararası fonlardan ve insani yardım kuruluşlarından daha fazla destek sağlanması gerektiği belirtiliyor. Yeniden imar sürecinin başarılı olabilmesi için bölgeye yönelik ekonomik ambargoların kaldırılması ve uzun vadeli yatırımların yapılması gerektiği ifade ediliyor.

GAZZE’NİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Uzmanlar, Gazze’nin yeniden imar sürecinin ancak kalıcı bir barış ortamında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Şu an devam eden savaşın sona ermeden kalıcı bir toparlanmanın mümkün olmadığına dikkat çeken analistler, uluslararası toplumun diplomatik çabalarını artırması gerektiğini vurguluyor.

📢 Filistin hükümeti, tüm dünya ülkelerine, Gazze’nin yeniden inşası için ortak bir dayanışma göstermeleri çağrısında bulundu.

Bu süreçte uluslararası yardımların nasıl şekilleneceği ve Gazze’nin toparlanmasının ne kadar süreceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com