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Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
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06 Şubat 2023 - 11:27

Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te 957 ihbar yapılırken, kent genelinde 531 göçük oluştuğu belirtildi.

Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Anadolu’nun büyük bir bölümünde hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda yıkım ve göçük olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kimi depremzedeler enkazdan çıkarılırken, AFAD’ın son aktarımına göre 76 kişi öldü, 440 kişi ise yaralandı.

Depremin en fazla hissedildiği bölgelerden biri de Gaziantep oldu.

Nurdağı ilçesinde 6.6 ve İslahiye ilçesinde ise 6.5 büyüklüğünde artçılar yaşandı.

“531 göçük söz konusu”

Bölgeden son durum hakkında bilgi veren Vali Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu.”

Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu

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