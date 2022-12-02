Galatasaray’dan Icardi açıklaması

Galatasaray’a Icardi’den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Florya’da sakatlanan Arjantinli yıldızın sağlık durumuyla alakalı açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.”

Sezon başında PSG’den transfer edilen Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Arjantinli golcü Beşiktaş derbisinde iki gol atarak karşılaşmaya damga vurmuştu.