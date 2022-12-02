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Galatasaray’dan Icardi açıklaması

Galatasaray’dan Icardi açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2022 - 16:00
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi…

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray’a Icardi’den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Florya’da sakatlanan Arjantinli yıldızın sağlık durumuyla alakalı açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.”

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Sezon başında PSG’den transfer edilen Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Arjantinli golcü Beşiktaş derbisinde iki gol atarak karşılaşmaya damga vurmuştu.

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