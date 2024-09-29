Galatasaray – Kasımpaşa maçında penaltı kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig’in 7’nci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp üstlendi. VAR’da Ali Şansalan, AVAR’da ise Mustafa Savranlar görev aldı.

Bahattin Duran: Hakem pozisyona bakarak faulü veriyor. Burada belki de yardımcı hakem “Oyna, oyna” diye bağırmalıydı. Belki de bağırmıştır.

Deniz Çoban: Bunun nedeni tecrübesizlik. Burada pozisyonun devamı gole doğru gidiyor. Hakem herhalde taca gideceğini düşünüyor.

İşte Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın tartışmalı kararları hakkında yapılan değerlendirmeler:

Bahattin Duran: Bence faul ve sarı kart.

Deniz Çoban: Dördüncü hakem orada görüyor. Ben olsam 3-4 maça gönderdikten sonra bu maça verirdim. En azından maça bir tane deneyimli hakem gönderilebilirdi. Burada açık bir sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart, dördüncü hakem yardım edebilirdi.

“Mortadha Ben Ouanes’in Victor Osimhen’e müdahalesinde kart gerekir mi?”

Bahattin Duran: Vurdu mu, üzerine basarak çıktı mı? Hakemin anlık yorumu.

Deniz Çoban: Sarı kart verse daha iyi.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir kol hamlesi görmüyor, yukarıdan basmış gibi.

“Victor Osimhen’in golden önce elle teması var mı?”

Bahattin Duran: Gol nizami.

Deniz Çoban: Bir şey yok.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmedim.

“Mauro Icardi golden önce Nicholas Opoku’ya faul yaptı mı?”

Deniz Çoban: Orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve ayak ucuyla rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.

Bahattin Duran: Nicholas Opoku ile Icardi’nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi’yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.

“Aytaç Kara’nın Mauro Icardi’ye faulünün ardından sarı kart gerekir mi?”

Bahattin Duran: Aytaç önce topa vuruyor ama sonra Icardi’ye vuruyor. Hakemin faul düdüğünden sonra Aytaç agresif şekilde hakeme tepki gösterdi. Bu yaptıkları hareketler sarı kartlık.

Bülent Yıldırım: Bunlara nasıl kart vermiyorlar, anlamıyorum.

Deniz Çoban: Faule itirazım yok ancak bir oyuncun, sahada hakemi ezmesine kart çıkmamasını anlamıyorum. Yeni jenerasyonun bu konuda çok büyük eksiği var.

“Kasımpaşa’nın VAR müdahalesi ile iptal edilen penaltı kararı doğru mu?”

Deniz Çoban: Hakem görmüyor, yardımcıya bakıyor. Sanırım o şekilde karar verdi. Zaten burada top Ismael Jakobs’un sağ eline temas ettiyse bile, pozisyon ceza sahası dışında. Açılardan eline değdiğini anlamıyoruz. Göğüsten ele gelmiş olabilir. VAR, hiç olmayacak iki açıdan hakeme pozisyonu gösterdi. Orta hakem bu açılardan nasıl ele gelmediğine karar verdi? Bence el yok, ancak VAR ispatlayamadı. Burada iptal ceza sahası dışında diye iptal edilmeliydi.

Bahattin Duran: Bence de eline top gelmiyor. Bence Ali Şansalan, VAR’da tecrübesiyle iptal etti.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmüyorum. Zaten pozisyon dışarıda. VAR da kendine emin olduğu için ele temas olmadığını dile getirdi. Seçilen görüntü açıları bence de doğru değil.

“Haris Hajradinovic’e 55’inci dakikada çıkan sarı kart doğru mu?”

Bahattin Duran: Burada faul bile yok, sarı kartı anlamaıdm. Faul varsa bile kartlık bir faul değil. Çok yanlış sarı kart.

Deniz Çoban: Hatalı sarı kart.

Bülent Yıldırım: Elias Jelert rüzgardan düşmüş. Yanlış bir sarı kart.

“Abdülkerim Bardakcı’ya çıkan sarı kart doğru mu?”

Deniz Çoban: Burada ekibi mi yardım etti bilmiyorum. Sarı kart doğru ama hakem çok geç çıkarttı kartı. Buna geç kart çıkarsa, ‘VAR uyardı da kart verdi’ derler! Bu kartı gösterme daha iyi! Yarın öbür gün oyuncuyu atarsınız, eleştirilerden kurtulamazsınız.

Bahattin Duran: Sarı kart açık ve net. 1 dakika süre geçiyor, kartı öyle veriyor. Geç çıkınca insanlar, VAR’ın yardım edip, etmediğini düşünür. Bu zaten kural olarak yok ama düşünürler.

Bülent Yıldırım: Hakemlik, bir yönetim sanatıdır. Bu sanat detaylarda gizlidir. Sarı kart çok geç çıktı.

“Kenneth Omeruo’nun Elias Jelert’e müdahalesinde devam kararı doğru mu?”

Bülent Yıldırım: Net bir faul bu, faulü mü öğreteceğiz?

Bahattin Duran: Burada faul var.

Deniz Çoban: Faul ama sartı kart yok.

“Kerem Demirbay’ın faulünde sarı kart çıkmalı mıydı?”

Deniz Çoban: Maçta iki takım adına da kötü kararlar var. Sarı kart çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Kasımpaşa ciddi bir atak geliştiriyor, sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart.

“Kasımpaşa lehine 77’nci dakikada verilen penaltı kararı doğru mu?”

Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.

Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!

Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.

“Mamadou Fall’a 87’nci dakikada çıkan sarı kart doğru mu?”

Deniz Çoban: Kart doğru ama yine kartı geç çıkartıyor.

Bahattin Duran: Kart çok geç çıktı.

Bülent Yıldırım: Bu kartları neden geç verdi, anlamadım.

“Kasımpaşa’nın üçüncü golünde ofsayt var mı?”

Deniz Çoban: Maçı izlerken ofsayt gibi geldi. Çıkarsa çok ufak farkla ofsayt çıkar. Victor Nelsson kaleye daha yakın gibi duruyor. Çizgi maçta gelmedi. Yine de yönetmene sorduk, çizgi gelmemiş. Bu görüntüü gördükten sonra da ofsayt değil gibi düşünüyorum.

Bahattin Duran: Gol nizami ama çizgi çekilmesi daha iyi olurdu.

Bülent Yıldırım: Burada ofsayt yok gibi görüntülerle.