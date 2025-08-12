Flash Haber Tv 84 Milyon TL’ye Satışa Çıkıyor

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından el konulan Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar, “ticari ve iktisadi bütünlük” kapsamında tek paket halinde satışa sunulacak. Kurum, bu satışla birlikte kanalın tüm varlıklarını, haklarını ve lisanslarını yeni sahibine devretmeyi planlıyor.

Satış için belirlenen muhammen bedel 84 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 8 milyon 400 bin TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. İhale, 17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve hem kapalı zarf hem de açık artırma usulleriyle yapılacak. Bu yöntem, tekliflerin önce gizli şekilde alınmasını, ardından açık artırma ile en yüksek teklife ulaşılmasını sağlayacak.

TMSF’nin açıklamasına göre, satış sonrası tüm mal, hak ve varlıklar haciz, rehin ve diğer hukuki yükümlülüklerden arındırılmış olarak devredilecek. Bu durum, potansiyel alıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Satışa konu olan varlıklar arasında kanalın marka hakları, yayın ekipmanları, stüdyo tesisleri, lisanslar ve yayın frekansları yer alıyor.

Uzmanlar, bu satışın Türkiye medya sektörü için önemli bir gelişme olduğunu vurguluyor. Flash Haber TV’nin mevcut yayın altyapısı ve marka bilinirliği, yatırım yapmak isteyen medya kuruluşları veya girişimciler için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor.