FITCH’TEN TÜRKİYE EKONOMİSİNE DİKKAT ÇEKEN TAHMİN: ENFLASYON DÜŞECEK, DOLAR YÜKSELECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Kuruluş, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair yaptığı değerlendirmede, enflasyon, büyüme, dolar/TL paritesi ve faiz oranları hakkında dikkat çeken öngörülerde bulundu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Fitch, Türkiye’de enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 28 seviyesine gerileyeceğini, 2026 sonunda ise yüzde 21’e düşeceğini öngördü. Kuruluş, bu tahminle enflasyonun önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş kontrol altına alınacağını belirtti. Fitch ayrıca, reel faiz oranının 2026 sonunda yüzde 3’e ineceğini tahmin etti.

BÜYÜME TAHMİNİ VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Fitch, Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için ise yüzde 4,2 olarak açıkladı. Kuruluş, 2027 yılında seçim öncesi politika gevşemesinin olası olduğunu, ancak yüksek negatif reel faiz oranlarına dönüş beklemediğini vurguladı. Fitch, Türkiye’nin düşük devlet borcu, dış finansmana erişim geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve kişi başına yüksek GSYİH gibi ekonomik göstergelerle desteklendiğine dikkat çekti.

DOLAR/TL PARİTESİ TAHMİNİ

Rapor, döviz kuru için de öngörüde bulundu. Fitch, 2027 yılı sonunda dolar/TL paritesinin 53 seviyesine ulaşacağını tahmin etti. Kuruluş, bu tahminin, döviz piyasasındaki dalgalanmaların ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisini yansıttığını belirtti.

REZERVLER VE EKONOMİK GÜÇ

Fitch, Türkiye’nin brüt uluslararası rezervlerinin Eylül 2025 itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Kuruluş, bu rezerv artışının ekonomik kırılganlıkları azaltan önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

GENEL DEĞERLENDİRME

Fitch Ratings’in raporu, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda enflasyon ve faizlerde düşüş beklediğini, buna karşın döviz kurunun yükseliş eğiliminde olacağını ortaya koyuyor. Kuruluş, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin genel olarak sağlam olduğunu, ancak küresel ve iç dinamiklerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.