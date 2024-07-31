Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye’ye geliyor!

Hamas lideri İsmail Haniye’nin, İran’da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili, siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, “Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa Sayın Abbas’ı TBMM Genel Kurulu’na davet edeceğiz” dedi. İletişim Başkanı Altun da, “Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclis’imizin Genel Kurulu’na hitap edecektir.” açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik de açıklamasında, “Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da siyonist suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da, “Hamas siyasi liderinin İran’da şehit edilmesi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı, Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor” ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hamas siyasi liderinin İran’da şehit edilmesi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı, Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildiğini” belirterek, Heniyye’ye Allah’tan rahmet, Filistin halkına, mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti: “Hamas siyasi liderinin İran’da şehit edilmesi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı, Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail’in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz.”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.
“ŞEHİTLER KERVANINA BÜYÜK BİR MÜCAHİT DAHA KATILDI”
Kurtulmuş, İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz’ derler.” ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
“Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, ‘Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.”