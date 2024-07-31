Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor!

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 17’si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Hizbullah “kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını” belirterek iddiaları yalanladı. Yaşanan gelişmelerin ardından “Orta Doğu’da yeni savaş kapıda” yorumları yapılırken, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları sabah saatlerinde Lübnan’da Hizbullah mevzilerini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alması sonucu, 2 kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan 10’dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Son dakika haberleri: 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusunun işgali altındaki Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 17’si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Hizbullah söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah’ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi. Birçok ülke de vatandaşlarını Lübnan’ı terk etmeleri konusunda uyardı.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN’DA HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

İsrail resmi televizyonu KAN’a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.