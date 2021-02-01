Feyyaz Uçar: “Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil”

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken yayıncı kuruluşta karşılaşmayı değerlendiren Feyyaz Uçar çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik heyette stres olduğunu kaydeden Uçar, “Maç öncesindeki açıklamasında Sergen Yalçın, girdabın içinde olduklarını söyledi. Sen de çok doğru bir terim olduğunu söyledin. Beşiktaş, girdapta ama çırpınıyor. Girdaba girdiğin zaman ya biraz akıntıya doğru yüzersin ya da dibe batarsın. Çırpınan bir ekip görüyorum. 1-0’ı koruyamayan, hem teknik kadro hem oyuncularda bir stres var. Sahadaki oyuncularda gereksiz top kaybı var. Yardımlaşma bitmiş. Tamamen bireysel çabalar var.” şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın’ın oyuncu değişikliklerini eleştiren Uçar, “20 yaşındaki bir çocuk, bugün Beşiktaş’ın en iyisiydi. Bu başlı başına bir tezat. Sahadaki en genç oyuncularından biri en iyisiydi. Diğer tecrübeli oyuncular, kriz oyuncuları, kriz teknik adamı nerede? Bir de Sergen Yalçın’ın 88. dakikadaki oyuncu değişikliklerini anlayamıyorum. Geçen sene de aynı şeyler vardı. Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil. Neyi bekliyorsunuz? Maçın bitmesini mi bekliyorsunuz? Maç 1-0 ama kötü gidiyor. İkinci golü atamıyorsun.” dedi.

Yalçın’ın maç sonu açıklamalarına değinen Feyyaz Uçar, “Sergen’i çok seviyorum ama tezatlıklar var. ‘Oyuncularıma geri çekilin demedik’ şeklinde açıklama yapıyor. Sen Ghezzal’ı çıkarıyorsun, Mehmet Topal’ı alıyorsun. Bir de Can’ı çizgiye atıyorsun. Senin bir şey demene gerek yok. Bu hamleyi gören oyuncular, savunma psikolojisine girer.” diye konuştu.