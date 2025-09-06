Fenerbahçe’de Zidane Sürprizi: Mourinho’nun Yerine Fransa Efsanesi

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Transfer döneminde kadrosunu Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, takımın başına Zinedine Zidane’ı getirmek için temasa geçti.

Başkan Ali Koç, takımın yıldızlar karması yapısını, tartışmasız bir teknik adam yönetiminde sürdürmek istediğini vurguladı. Sportif direktör Devin Özek, önceki adaylarla görüşmeler yaptı; Spalletti ve Postecoglou olumsuz yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından Zidane ile ön anlaşma sağlandı.

Fransız teknik adam, Al Hilal’den gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve kariyerine farklı bir rota çizmişti. Real Madrid’de elde ettiği başarılar, onun saha içi ve saha dışı liderlik kabiliyetini gözler önüne seriyor. 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası, Zidane’ı dünya çapında efsane bir isim haline getirdi.

Fenerbahçe taraftarları, Zidane’ın gelmesiyle birlikte hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenalarında iddialı bir döneme giriş yapmayı bekliyor. Sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Türkiye’ye gelecek.