Fenerbahçe’de Yeni Dönem: Domenico Tedesco İle Anlaşma Aşamasında

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için aradığı ismi büyük ölçüde belirledi. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, başta İsmail Kartal ile anlaşma noktasına yaklaşsa da fikir değiştirerek Domenico Tedesco ile el sıkışmaya karar verdi.

Sportif direktör Devin Özek, transfer döneminin kulüp açısından verimli geçtiğini ve projeye uygun bir teknik direktörle artık sahada başarılı sonuçlar alınacağını belirtti. Görüşmelerde sona gelindiği ve kısa süre içinde Tedesco’nun resmi olarak açıklanacağı kaydedildi.

39 yaşındaki teknik direktör Tedesco, görev aldığı her takımda hücum futbolunu ön plana çıkarmasıyla tanınıyor. 4-2-3-1 sistemi ile oynamayı tercih eden Tedesco, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde hızlı sonuç alma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan genç teknik adam, Schalke 04’te tarihinin en genç teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gördü. Ardından Spartak Moskova ve Leipzig’de başarılar elde eden Tedesco, Belçika Milli Takımı ile EURO 2024’te grubu namağlup tamamlamayı başardı.

Tedesco’nun Fenerbahçe’deki ekibine Gökhan Gönül’ün Türk yardımcı olarak katılması bekleniyor. Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerle ilk yılında şampiyonluk hedeflediğini yönetimle paylaştı. Taraftarlar, Tedesco’nun hücum futboluna odaklı oyun anlayışı ve genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar sayesinde gelecek sezon için büyük umut besliyor.