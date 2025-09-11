Fenerbahçe – Trabzonspor Maçını Ozan Ergün Yönetecek

Süper Lig’in 5. haftası yaklaşırken, haftanın en kritik maçı Fenerbahçe – Trabzonspor heyecanı şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem listesine göre, dev mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.
Haftanın Hakemleri Belli Oldu
13 Eylül Cumartesi
Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak
Konyaspor – Alanyaspor: Halil Umut Meler
Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
Ozan Ergün’ün Görev Aldığı Maç Heyecanı Artırıyor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele, her iki takımın da üst sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi açısından kritik bir karşılaşma. Taraftarlar, Ozan Ergün’ün maç yönetimindeki kararlarını merakla takip edecek.
Bu karşılaşma, Süper Lig puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte ve hem saha içi hem de tribünlerde heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.