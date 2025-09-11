Fenerbahçe – Trabzonspor Maçını Ozan Ergün Yönetecek

Süper Lig’in 5. haftası yaklaşırken, haftanın en kritik maçı Fenerbahçe – Trabzonspor heyecanı şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem listesine göre, dev mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Haftanın Hakemleri Belli Oldu

13 Eylül Cumartesi

Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler

Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak

Konyaspor – Alanyaspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Ozan Ergün’ün Görev Aldığı Maç Heyecanı Artırıyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele, her iki takımın da üst sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi açısından kritik bir karşılaşma. Taraftarlar, Ozan Ergün’ün maç yönetimindeki kararlarını merakla takip edecek.

Bu karşılaşma, Süper Lig puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte ve hem saha içi hem de tribünlerde heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.