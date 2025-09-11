  1. Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe – Trabzonspor Maçını Ozan Ergün Yönetecek

Fenerbahçe – Trabzonspor Maçını Ozan Ergün Yönetecek

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Süper Lig’in 5. haftası yaklaşırken, haftanın en kritik maçı Fenerbahçe – Trabzonspor heyecanı şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem listesine göre, dev mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Haftanın Hakemleri Belli Oldu

13 Eylül Cumartesi

  • Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler

  • Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

  • Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak

  • Konyaspor – Alanyaspor: Halil Umut Meler

  • Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

  • Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

  • Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan

  • Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

  • Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Ozan Ergün’ün Görev Aldığı Maç Heyecanı Artırıyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele, her iki takımın da üst sıralardaki konumunu güçlendirme hedefi açısından kritik bir karşılaşma. Taraftarlar, Ozan Ergün’ün maç yönetimindeki kararlarını merakla takip edecek.

Bu karşılaşma, Süper Lig puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte ve hem saha içi hem de tribünlerde heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe – Trabzonspor Maçını Ozan Ergün Yönetecek
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp