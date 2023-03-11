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ABD çok geride kaldı! Çin duyurdu: Bir yıllık işi bir günde bitirdiler…

ABD çok geride kaldı! Çin duyurdu: Bir yıllık işi bir günde bitirdiler…
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11 Mart 2023 - 11:45

Çin, savaş gemilerinin inşaatında yapay zeka kullanarak bir yıllık işi bir günde bitirdiklerini duyurdu. ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro ise ülkesinin Çin donanmasının çok geride kaldığını itiraf etmek zorunda kaldı.

ABD, Çin’in son dönemde bölgede attığı adımların ‘saldırgan’ olduğunu öne sürerek, Güneydoğu Asya ülkelerindeki askeri varlığını genişletme kararı kaldı. Washinton yönetiminin Tayvan ve Filipinler’de asker konuşlandırması iki ülke arasındaki gerilimi zirveye çıkarırken, Çin ezeli rakibi ABD’ye donanmada attığı bir adım ile meydan okudu.

ABD’DEN ACI İTİRAF

ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve Çin’in donanma filosunun büyüklük açısından Amerika’yı geride bıraktığını ve ABD’li imalatçıların yetişebileceğinden çok daha hızlı büyüdüğünü söylemişti.

BİR YILLIK İŞ BİR GÜNDE YAPILIYOR

Pekin yönetimi ABD’yi geri bırakacak bir donanma yaratmak için çalışırken, Çinli bir araştırma ekibi ülkenin ürettiği savaş gemilerinin elektrik sistemlerini tasarlamak için yapay zeka kullanıldığını açıkladı. Bu gelişmiş bilgisayar araçlarına sahip bir ekibin neredeyse bir yılını alan bir görev.

ABD çok geride kaldı Çin duyurdu: Bir yıllık işi bir günde bitirdiler...

Çin’in ‘Computer Integrated Manufacturing Systems’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yapay zeka karmaşık tasarım problemlerinin de aralarında bulunduğu tüm görevlerini yüzde yüz yerine getirdi.

 

ÇİN’İN KAPASİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRABİLİR

Çin Gemi Tasarım ve Araştırma Merkezi yapay zekanın şimdiye kadar 400 geminin yapımında başarı ile kullanıldığını açıkladı. Ekibin başındaki deneyimli mühendis Luo Wei, dergiye yaptığı açıklamada gemi tasarımının üretimde kilit bir faktör olduğuna dikkat çekerek yapay zekanın Çin’in donanma gelişimini önemli ölçüde artırabileceğini öne sürdü.

ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro geçen ay Washington yaptığı bir konuşmada “Çin Halk Cumhuriyeti’nin okyanuslar üzerindeki hakimiyetimizi alt üst etmeye çalıştığı bir sır değil” diyerek, Çin donanmasının yakın zamanda filosuna yüzden fazla yeni gemi eklediğini duyurmuştu.

ABD çok geride kaldı Çin duyurdu: Bir yıllık işi bir günde bitirdiler...

ABD ÇİN’İN ÇOK GERİSİNDE KALIYOR

 

Del Toro’ya göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın şu anda yaklaşık 340 gemisi var ve ülke 2030 yılına kadar 440 gemilik bir filo kurmayı planlıyor.

ABD filosunda ise ‘konuşlanmaya hazır 290’dan fazla gemi’ olduğu söylense de sayının 300’den az olduğu düşünülüyor. Ülke 2045 yılına kadar 350 gemiye sahip olmayı planlasa da bu rakam Çin’in çok gerisinde kalıyor.

Çin son yıllarda uluslararası hukuk tarafından tanınmasa da kendisine ait olduğunu iddia ettiği Güney Çin Denizi’ndeki tatbikatlarını yoğunlaştırdı. ABD’nin komşu ülkelerde asker konuşlandırması ve Çin’in yaptığı askeri hazırlıklar iki ülkeyi karşı karşıya getirecek mi henüz bilinmiyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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