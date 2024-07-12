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EURO 2024’te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu!

EURO 2024’te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 15:44
Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te değerini en çok artıran 10 futbolcu belli oldu. Listede Türkiye’den 2 isim de yer aldı.

EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 1

The Guardian, EURO 2024’te değerine değer katan futbolcuları sıraladı.

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 2

Ünlü gazete ‘EURO 2024’te transfer değerini artıran 10 futbolcu’ başlıklı listesine Türkiye’den 2 oyuncuyu dahil etti.

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 3

Listede yer alan isimler şöyle:

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 4

Georges Mikautadze (Gürcistan)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 5

Ruben Vargas (İsviçre)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 6

Jan Oblak (Slovakya)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 7

Nico Williams (İspanya)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 8

Fabian Ruiz (İspanya)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 9

Jerdy Schouten (Hollanda)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 10

Francisco Conceiçao (Portekiz)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 11

Ivan Schranz (Slovakya)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 12

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

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EURO 2024'te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu! Listede 2 Türk var… - Sayfa 13

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

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