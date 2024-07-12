EURO 2024’te değerini en çok arttıran 10 futbolcu belli oldu!

The Guardian, EURO 2024’te değerine değer katan futbolcuları sıraladı.
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Ünlü gazete ‘EURO 2024’te transfer değerini artıran 10 futbolcu’ başlıklı listesine Türkiye’den 2 oyuncuyu dahil etti.
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Listede yer alan isimler şöyle:
313
Georges Mikautadze (Gürcistan)
413
Ruben Vargas (İsviçre)
513
Jan Oblak (Slovakya)
613
Nico Williams (İspanya)
713
Fabian Ruiz (İspanya)
813
Jerdy Schouten (Hollanda)
913
Francisco Conceiçao (Portekiz)
1013
Ivan Schranz (Slovakya)
1113
Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
1213
Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)