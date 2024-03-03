Bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor!

Geçen hafta batı bölgelerde etkili olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakacak. Pazar günü sıcaklık ülkede 4-5 derece düşecek, yeni hafta daha soğuk geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana’nın batı, Mersin’in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 4-5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da hava bulutlu, yağış ise zayıf. Ankara’da öğle saatlerinde yağmur geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 13, İzmir 16, Bursa 14, Antalya 19 derece. Pazartesi günü de biraz bulutlu başlayacak.
Marmara’da pazar hava çoğu yerde bulutlu, güneş az, yağış da hafif. Sıicaklık 12-13 dereceye iniyor. Pazartesi daha güneşli bir hava var.
İç Anadolu bulutlu, iki gün yağış daha çok Sivas-Kayseri tarafında görülecek. Konya civarında ise hafif. Sıcaklık 10-13 dereceye iniyor. Yeni hafta daha soğuk geçecek
Ege’de rüzgarlar hafifliyor, o nedenle bulutlu havanın yanı sıra, sis de oluşacak. Sıcaklık biraz düşüyor, Muğla 16, Manisa 15, Afyon 12, Bodrum bulutlu 17 derece. Bölgede pazartesi hava parçalı bulutlu.
Akdeniz ve Güneydoğu’da bulutlar ara ara gökyüzünü kapatıyor. Diyarbakır, Adıyaman kesiminde kısa süren yağmur geçişleri bekleniyor. Adana 21, Hatay 15, Gaziantep 11, Diyarbakır 9 derece. Salı Akdeniz’e kuvvetli yağmur gelebilir.
Karadeniz’de yağmur geniş alana yayılıyor. Kastamonu, Samsun, Tokat, Ordu boyunca daha etkili. Pazar günü bölgede hava daha soğuk, Zonguldak 9, Bolu ve Samsun 13, Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bulutlanıyor, Erzurum 6, Malatya 16 derece.