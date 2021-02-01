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Erdoğan’dan Normalleşme Mesajı

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Erdoğan’dan Normalleşme Mesajı
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07 Nisan 2021 - 18:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsle mücadele kapsamında ”Ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan konuşmasına, Konya’da şehit olan Türk Yıldızları’nda görevli pilot yüzbaşı için başsağlığı dileyerek başladı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Ülkemizin içerideki ve dışarıki kazanımlarından asla vazgeçmeden çalışıyoruz. Darbe ve vesayet özleminde olanlarla da mücadelemiz sürecek.

YENİ ANAYASA MESAJI

Darbe dönemi anayasasını bir kenara  bırakarak siyasetin ve milletin eseri olacak anayasa için kolları sıvadık.

SALGINLA MÜCADELE

Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek, bayram için güzel adımlar atmaktır. Vaka sayılarını birkaç binli rakamlarına düşürebilirsek mayıs ayında başlayacak turizm sektörünü ve içerideki ticari hareketliliği yakalayabiliriz.

Türkiye’nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

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