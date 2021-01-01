Erdoğan’dan Manavgat Yangını Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat’taki yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat’taki yangına ilişkin, “Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.” açıklamasını yaptı.

Fatih Sondaj Gemisi’nden canlı bağlantıyla “Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni” programına katılan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Bugün öğle saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır beklediği müjdeyi büyük gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğal gaz sadece Türkiye’de değil, dünyada da yankı uyandırdı. 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştı. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayında Filyos’ta vererek 135 milyar metreküplük keşifle 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz’de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Bu işleri artık kendi gemi ve insan kaynağımızla yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağlılığımızı da önemli oranda azaltacağız.

Yılların emeği, güçlü irade ve milletimizin desteği var. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar hidrokarbonları bulmak için elimizde yeterli veri yoktu. Bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini hallettik. Akdeniz ve Karadeniz’deki sismik araştırmalarımızı katladık. Bizi engellemeye çalıştılar, hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzda geri adım atmadık. Yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizin dibini tarıyor Fatih, Yavuz ve Kanuni gemimiz sondajını yapıyor.

Önce Türkali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye’de ilk defa Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar devreye sokuldu. Yüzey test ekipmanları ile gaz akışa verildi. Toplamda 247 saatlik akış sürecinde gerçekleşti. Karadeniz gazının ilk fazını 2023’e yetiştirmek için masa başında da sahada da büyük emek harcanıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve iş takvimi ile hedeflerimizden sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek.

Tuna-1 kuyumuzun 40 km kuzeydoğusunda yer alan Amasra-1 kuyusu elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buradan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız. Kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de eşzamanlı ilerliyor. Boru hatlarını inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye’nin derin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye’nin doğal gazda ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Türkiye arz güvenliği açısından kilit bir noktada. Türkiye her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendi ve üstlenmeye devam ediyoruz. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı.

Kapalı kapılar ardında ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Yolun başında ayrı, ortasında ayrı sonunda ayrı konuşmuyoruz. Türkiye’nin tecrübesinden, bilgi birikiminden yararlanmak isteyen herkese kapımız açıktır.”