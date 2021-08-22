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Erdoğan’dan Bir Restrorana Sürpriz Ziyaret

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Erdoğan’dan Bir Restrorana Sürpriz Ziyaret
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22 Ağustos 2021 - 11:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bir restorana uğrayarak sürpriz bir ziyarette bulundu

Erdoğan'dan Bir Restorana Sürpriz Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden çıkarak Kısıklı’daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy’deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

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