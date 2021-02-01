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Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’

Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’
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02 Aralık 2021 - 14:40

Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’

Recep Tayyip Erdoğan ve Fahrettin Koca farklı konuştu: Hangi açıklama doğru?

 

AK Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zamlarla ilgili bilgi verirken dikkat çeken anlar yaşandı.

Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün AK Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanların özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Meclis’te bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

ERDOĞAN, BAKAN KOCA’NIN YANINA GELDİ

O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’nın yanına gelerek “Sen ne söyledin?” diye sordu. Bu sözlerin üzerine gülen gazetecilere dönen Erdoğan, “Size ne söyledi?” dedi.

Gazeteciler, Erdoğan’a, “Hekimlerle ilgili bilgi verdi, efendim. Bütün partilerden destek istediğini söyledi” yanıtını verdi. Erdoğan, “Hepsi bu kadar mı? Para pul söylemedi mi?” diyerek Bakan Koca’nın yüzüne baktı. Bakan Koca ise Erdoğan’a dönerek, “Hayır efendim, hiçbir şey söylemedim. Söyler miyim efendim? Siz izin vermeden ben söyler miyim?” ifadelerini kullandı.

 

ERDOĞAN’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Gazetecilerin “Doktorlara yapılacak zamla ilgili siz detay verebilir misiniz?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2.500-5.000 bu tür zamlar geliyor. Bunların hepsi emekliliğe yansıyacak” yanıtını verdi.

Bakan Koca da araya girerek, “Emekliliğe ayrıca zam gelecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bakan Koca’ya dönerek “Anlat” diye konuştu.

Bakan Koca, “Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin ek bir düzenleme Meclis’te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sonrasında ise gazetecilere dönerek, “Nasıl iyi mi?” sorusunu yöneltti.

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