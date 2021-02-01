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Babasını kaybeden Ebru Şallı’dan tepki çeken paylaşım! Hemen sildi

Babasını kaybeden Ebru Şallı’dan tepki çeken paylaşım! Hemen sildi
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02 Aralık 2021 - 14:29

Babasını kaybeden Ebru Şallı’dan tepki çeken paylaşım! Hemen sildi

 

 

Ebru Şallı’nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı, önceki gün hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaptığı için tepki çeken Şallı, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi.

Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan tepki çeken paylaşım! Hemen sildi

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlu Pars’ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı‘nın iki gün önce de Bodrum’da kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi.

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Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra duygusal bir paylaşım yapan Şallı’nın ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÜRÜNLERİNİN REKLAMINI YAPTI

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, “Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Şallı’nın babasını kaybettikten hemen sonra reklam paylaşımları yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Şallı için “Git acını yaşa” ve “21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik” dedi.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

İşte Şallı’nın paylaştıktan sonra sildiği paylaşımlar…

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