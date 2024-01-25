Bakırköylüler Ali Talip Özdemir evet diyeçek

Bakırköy’de üç dönem Belediye Başkanlığı yapan ve Bakırköy halkının çok sevdiği Ali Talip Özdemir’in tekrar AKP’den aday olmasına büyük sevinç yaşandı. Bir dönem bakanlık yapmış olan Özdemir, uzun bir aradan sonra tekrar siyasete dönmesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu konuşuluyor. Eşi vefat ettikten sonra İstanbul’da fazla kalmayan Özdemir, Tayyip Erdoğan’ın ısrarlarıyla tekrar siyasete atıldı ve Bakırköy halkına hizmet etme kararı aldı.

Bakırköy’de seçim çalışmalarına başlayan Özdemir’i karşılamaya gelen Bakırköylüler, “Hoş geldin Başkan” diyerek sevgi gösterisinde bulundular. Tayyip Erdoğan’ın Özdemir’i ikna ederek tekrar Bakırköy’e hizmet etmeye yönlendirmesi, Bakırköylüler tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılandı.