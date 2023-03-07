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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı

EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı
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07 Mart 2023 - 10:21
EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı.
EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmasının ardından ilk maaşlar, nisanda hesaplara yatacak. Şu anda yaklaşık 8 bin TL olan promosyon miktarlarının daha da yukarı çıkması bekleniyor. EYT’liler nisanda maaşlarının yanı sıra bir maaş promosyon ve bin 100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 2

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt’un haberine göre, bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar da dillendirilmeye başlandı.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 3

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubeyi e-Devlet’ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK’dan seçebilecek.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 4

Böylece EYT’linin emekli maaşı, tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar, emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 5

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 6

Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise yaklaşık 8 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 7

Garanti Bankası da EYT kredisi duyuran bankalar arasında. Banka tarafından yapılan açıklama SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi. Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL oluyor. Kredilerde 50 bin TL’ye kadar olan seçeneklerde yüzde 2,54, 75 bin liraya kadar olan kredide faiz yüzde 1,91, 100 bin liraya kadar olan kredilerde faiz oranı yüzde 1,89 olarak belirlendi.

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 8

İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri:

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EYT’lilere bir maaş da bankalardan! Promosyon yarışı başladı - Sayfa 9

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