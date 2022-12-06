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Emine Erdoğan’ın gözetiminde yayımlanan yemek kitabı 2 dalda ödül adayı gösterildi

Emine Erdoğan’ın gözetiminde yayımlanan yemek kitabı 2 dalda ödül adayı gösterildi
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06 Aralık 2022 - 10:51

Emine Erdoğan bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı yemek kitabının Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde 2 dalda aday gösterildiğini açıkladı. Emine Erdoğan “Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın gözetiminde yayınlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı, Uluslararası Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri yarışmasında 2 dalda aday gösterildi. Kitapla ilgili aldığı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Emine Erdoğan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızla ilgili güzel bir Haber aldım. Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 seçkisinde 2 dalda aday gösterildi. Bu başarı, asırlık reçetelerimizi literatüre kazandırmak uğruna verilen emeğin, bilgi birikimi ve tecrübenin bir tezahürü. Özünde binlerce yıllık yaşanmışlığı barındıran Türk Mutfağı’nı adım adım geleceğe taşıyor olmak, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Lakin dünya mutfaklarına örnek teşkil edecek daha nice keşfedilmeyen atıksız, ekolojik ve geleneksel tariflerimiz var.” açıklamasını yaptı.

Kitapta emeği geçen, tüm emektarlara ve Türk mutfağına gönül veren herkese teşekkür ediyorum diyen Emine Erdoğan ayrıca yemek kitabının İngilizce ve Sırpça çevirisinin ardından İtalyanca olarak da yayınlanacağını duyurdu.

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