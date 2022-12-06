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Bakan Akar’dan İsveç – Finlandiya açıklaması: Provokatif eylemler devam ediyor

Bakan Akar’dan İsveç – Finlandiya açıklaması: Provokatif eylemler devam ediyor
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06 Aralık 2022 - 10:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek. Bakan Akar, “İsveç ve Finlandiya’daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya’nın somut adımlar atmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığı’nda Perşembe günü görüşecek.

Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Akar, Finlandiya’nin NATO üyeliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NATO’nun bir güvenlik örgütü olduğunu aktaran Akar, “NATO’nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

”HEM İSVEÇ HEM FİNLANDİYA’NIN SOMUT ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ”

Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandum olduğunu da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

“Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek. Biz de İsveç ve Finlandiya’ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya’daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya’nın somut adımlar atmasını bekliyoruz.”

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