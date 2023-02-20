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Kahramanmaraş sokaklarında sıkı denetim

Kahramanmaraş sokaklarında sıkı denetim
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20 Şubat 2023 - 9:58

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binalarda yapılacak olası yağma ve soygun girişimlerine karşı komando timleri de Kahramanmaraş sokaklarında denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Kahramanmaraş’ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkazlarda tespit ve kaldırma çalışmaları sürerken, komando timleri de yıkılan binaların enkazları arasında devriye faaliyetleri sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta şüpheli araçlar durdurularak Jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılırken, olası yağma ve soygun girişimlerine karşı sıkı Denetim sürüyor.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de; komando timleri, polis ve bekçiler ile birlikte Deprem sonrası karanlığa gömülen Kahramanmaraş sokaklarında idi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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