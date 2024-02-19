Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir’e yumruk atan üniversite öğrencisinin 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul’da düzenlenen “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında savcı, mütalaasını açıkladı.
Savcı, zanlının “basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 2’nci duruşmada, tutuksuz sanık Ege Akersoy yer almazken, şikayetçi İsmail Aydemir duruşmaya katıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 1 Ocak’ta sabah saatlerinde “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürümüştü.
Aydemir’e, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ege Akersoy Galata Köprüsü üzerinde yumruklu saldırıda bulunmuştu.
Saldırı sonrası Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken gözaltına alınan zanlı, 17 gün tutuklu kalmıştı.