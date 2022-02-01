Kadınlardan Fatura Eylemi: AVM’lerde Oturdular

İstanbul’da bir grup kadın, dün akşam Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde “AVM’ler sıcak, evlerimiz soğuk” dövizleriyle elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etti. Yaklaşık bir saat süren eylemde kadınlar, soğuk olduğu için evlerinde yapamadıklarını belirttikleri aktiviteleri AVM’de yaptı. Kimi kitap okudu, kimi dikiş dikti.

Protestocu kadınlar adına açıklama yapan Nevruz Tuğçe Özçelik, “Elektrik, doğal gaz faturalarımız en az iki katına çıktı. Gıda, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımıza ulaşamaz hale geldik ve ekonomik kriz en yakıcı haliyle bizlerin sağlığını, hayatını tehdit ediyor” dedi.

“BARINAMIYORUZ”

Özçelik, “Fakat şu an içinde olduğumuz ya da olacağımız AVM’ler sermayedarların çıkarları için bu kadar sıcak ve ışıklı iken evlerin içine hapsedilmeye çalışılan, istihdamın dışına itilen, ev ve bakım emeği kıskacına alınmaya çalışılan biz kadınlar, faturalarımızı ödeyemiyor, ısınamıyor, barınamıyoruz” diye konuştu.

Kadınlar, AVM’de bir saat kadar toplu olarak oturdu. Kimi kitap okudu, kimi bilgisayarını açarak çalıştı, kimi elişi yaptı, kimi ise termosta getirdiği çayını içti. AVM’nin güvenlik görevlileri kadınlara oturdukları yerden kalkmaları yönünde ikazda bulundu ancak kadınlar eyleme devam etti.

Kadıköy’deki AVM içinde yaptıkları eylemle ilgili bilgi veren Nevruz Tuğçe Özçelik, bu fikrin kadınlarla aralarında hayat pahalılığını konuşurken ortaya çıktığını söyledi.

“SOHBETLERİMİZİN TAMAMI EKONOMİK KRİZ”

Zamların geri alınmasını talep eden Özçelik, yaptıkları eylemi şöyle anlattı:

“Bizler, Kadıköy’de yaşayan kadınlarız. Sohbetlerimizin tamamı ekonomik kriz, yoksulluk, faturalar. ‘Onu nereden aldın? Nerede daha ucuz’ diye geçerken bu sorunu tek tek evlerimizde yaşadığımızı ve bazen de doğalgazı yakmadığımızı, elektrikleri açmadığımızı, bazen eve geç gittiğimizi fark ettik. Bir çoğumuzun benzer şeyleri yaşadığımızı fark ettik, fakat mahallemizin tam ortasında kocaman bir AVM neredeyse günün 24 saati ısıtılıyor ve ışıklandırılıyor. Biz faturalarımız ödeyemezken bu koca koca AVM’ler ciddi miktarda enerji tüketimini karşılayabiliyorlar. Buna dikkat çekmek amacıyla mahallemizin tam ortasına kurulmuş, aslında yeşil alan olması gereken AVM’ye gidip oturabiliriz dedik. Çünkü bu AVM’nin kamusal bir alan olduğu iddia ediliyor.

“HERKES AYNI SORUNU YAŞIYOR”

Evde ne yapıyorsak -örgü mü örüyoruz, kitap mı okuyoruz, tez mi yazıyoruz, ders mi çalışıyoruz, oyun mu oynuyoruz, yoga mı yapıyoruz- bunları AVM’de yapalım dedik. Gittiğimizde güvenlikler endişe etti. Özel bir müdahale olmadı çünkü müdahale edilecek bir şey yapmadık. Güvenlikler bizi kaldırmaya çalıştığında tepki ile karşılaştılar. Tepki bize değil güvenliğeydi. Birçok insan bize destek verdi çünkü herkes aynı sorunu yaşıyor. Alkışlayanlar, tebrik eden, teşekkür edenler oldu. Tekrar yapmayı düşünüyoruz.

Bizden evi döndürmemiz, küçük bir parayla mucizeler yaratmamız bekleniyor ve bunu yaratmadığında birçok kadın şiddetle karşılaşıyor. Kendi başımıza yaşadığımızı düşünelim; bu durumda da psikolojik olarak yıpranıyoruz çünkü bir ay boyunca çalışıyoruz, elimizde hiçbir şey kalmıyor. Bekar bir anne açısından daha da büyük risk, çocuğunu kaybetmekle karşı karşıya kalabiliyor.

“KENDİMİZİ BORÇSUZ VE HAYATTA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Biz, son yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. Hijyenik ped, tampon, cinsiyet uyum süreçlerinde kullanılan ilaçlar gibi ürünlerde KDV’nin kaldırılmasını istiyoruz. Biz, birbirimizi ve kendimizi borçsuz ve hayatta görmek istiyoruz. Bunun için eylemlerimize devam edeceğiz.”