Dönence’nin setinden bir aşk haberi geldi. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birlikte mi?

Kanal D’de yayınlanan Dönence dizisinden bir set aşkı haberi geldi. Dizide Gece ve Miro karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören’in aşk yaşadığı iddia edildi.