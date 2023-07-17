Dönence’nin setinden bir aşk haberi geldi. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birlikte mi?

Kanal D’de yayınlanan Dönence dizisinden bir set aşkı haberi geldi. Dizide Gece ve Miro karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören’in aşk yaşadığı iddia edildi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dönence dizisinin çekimleri Foça’da devam ediyor. Serdar Gözelekli’nin yönettiği D Media imzalı dizinin başrol oyuncuları arasında aşk başladı.Dizinin Gece’si Sümeyye Aydoğan ile Miro’su Atakan Hoşgören arasındaki set arkadaşlığı ilişkiye döndü. İki genç yıldız Foça’da set dışında da beraber zaman geçiriyor.