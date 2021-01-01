Didem Aksu, Parfüm Reklamında Takipçilerini Oynatacak

Didem Aksu parfüm serisi için İtalya’yla anlaşmıştı.2022 yılının ilk aylarında piyasaya çıkaracağı 4 parfüm için;kendi takipçilerinden 4 güzel hanım seçecek.

Didem Aksu parfüm serisi için İtalya’yla anlaşmıştı.2022 yılının ilk aylarında piyasaya çıkaracağı 4 parfüm için;kendi takipçilerinden 4 güzel hanım seçecek!”Bir sarışın,bir esmer,bir kızıl, birde kumral takipçilerimden oluşan bir tanıtım kampanyası düşünüyorum.Şu an kafamda oluşturduğum isimler var;ama ufak tefek değişiklikler olabilir.Eminimki seçtiğim hanımlar bu sürpriz karşısında çok mutlu olacaklar”dedi