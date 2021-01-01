Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Didem Aksu, Parfüm Reklamında Takipçilerini Oynatacak

Didem Aksu, Parfüm Reklamında Takipçilerini Oynatacak
0 views
23 Ekim 2021 - 14:07

Didem Aksu parfüm serisi için İtalya’yla anlaşmıştı.2022 yılının ilk aylarında piyasaya çıkaracağı 4 parfüm için;kendi takipçilerinden 4 güzel hanım seçecek.

Didem Aksu parfüm serisi için İtalya’yla anlaşmıştı.2022 yılının ilk aylarında piyasaya çıkaracağı 4 parfüm için;kendi takipçilerinden 4 güzel hanım seçecek!”Bir sarışın,bir esmer,bir kızıl, birde kumral takipçilerimden oluşan bir tanıtım kampanyası düşünüyorum.Şu an kafamda oluşturduğum isimler var;ama ufak tefek değişiklikler olabilir.Eminimki seçtiğim hanımlar bu sürpriz karşısında çok mutlu olacaklar”dedi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜGVA Başkanına Heryerden MaaşTÜGVA Başkanına Heryerden Maaş
Gri Listeye Alınmamız Onlar Yüzündendir !Gri Listeye Alınmamız Onlar Yüzündendir !
Baldız Fetvası Hakkında Açıklama YaptıBaldız Fetvası Hakkında Açıklama Yaptı
Ünlü Astrolog İtalya’da Dünya Yıldızlarıyla BuluştuÜnlü Astrolog İtalya’da Dünya Yıldızlarıyla Buluştu
İsmail Saymaz’dan Büyük İddiaİsmail Saymaz’dan Büyük İddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Aksu, Parfüm Reklamında Takipçilerini Oynatacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıyafetin Azizliğine Uğradı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bestemsu Sevenlerini Korkuttu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyük Aşk Son mu Buldu ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bikinili Pozları Yaktı Geçti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Görüntüleri Yürekleri Burktu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuklardaki Etkinlik Oranı Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Tahminine Sert Günelleme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Twitter’ın Yapay Zekâsı ‘Sağcı’ Çıktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ege Denizi’nde Korkutan Deprem !
SON DAKİKA HABERLERİ
Kıyafetin Azizliğine Uğradı !Ekim 23, 2021-1:58 pm
Bestemsu Sevenlerini Korkuttu !Ekim 23, 2021-1:31 pm
Büyük Aşk Son mu Buldu ?Ekim 23, 2021-1:15 pm
Bikinili Pozları Yaktı Geçti !Ekim 23, 2021-12:51 pm
Son Görüntüleri Yürekleri BurktuEkim 23, 2021-12:14 pm
Çocuklardaki Etkinlik Oranı Belli OlduEkim 23, 2021-11:12 am
Dolar Tahminine Sert GünellemeEkim 23, 2021-11:03 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !