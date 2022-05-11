Deprem mi oldu? 11 Mayıs

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Mayıs 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu…
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.11 06:29:49 38.9948 26.7113 6.4 -.- 2.1 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 06:27:01 38.9947 26.7105 8.7 -.- 2.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 04:32:11 37.8238 43.7818 8.9 -.- 1.9 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN) İlksel
2022.05.11 04:17:09 40.6893 32.9127 1.7 -.- 1.3 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.05.11 03:50:12 36.9547 27.6973 6.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.11 03:15:15 37.0003 27.7025 1.7 -.- 2.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.11 03:08:26 39.3018 43.8975 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 02:59:06 37.9870 37.9928 5.0 -.- 2.7 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.05.11 02:38:40 39.3423 44.0000 13.2 -.- 1.7 -.- SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.05.11 02:16:18 39.0330 43.7742 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.05.11 02:07:07 39.1380 43.8680 21.2 -.- 1.5 -.- AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 01:50:42 37.9323 27.1487 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:43:45 37.9243 27.1463 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:41:06 37.9357 27.1618 8.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:37:09 37.8968 27.1155 5.0 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:46 37.9253 27.1393 4.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:23 37.9353 27.2448 21.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:30:06 38.5638 43.1323 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.11 01:11:17 37.9337 27.1598 5.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:04:13 38.4160 39.1083 3.4 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.11 00:22:07 37.0578 28.3778 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.10 22:44:28 37.0177 27.6998 7.7 -.- 2.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.10 22:23:57 38.6753 31.1193 7.4 -.- 1.4 -.- DIPEVLER-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.10 21:44:48 37.8477 37.4592 5.0 -.- 2.6 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel