Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Deprem mi oldu? 11 Mayıs

Deprem mi oldu? 11 Mayıs
2 views
11 Mayıs 2022 - 14:13

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Mayıs 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu…

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.05.11 06:29:49 38.9948 26.7113 6.4 -.- 2.1 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 06:27:01 38.9947 26.7105 8.7 -.- 2.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 04:32:11 37.8238 43.7818 8.9 -.- 1.9 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN) İlksel
2022.05.11 04:17:09 40.6893 32.9127 1.7 -.- 1.3 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.05.11 03:50:12 36.9547 27.6973 6.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.11 03:15:15 37.0003 27.7025 1.7 -.- 2.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.11 03:08:26 39.3018 43.8975 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 02:59:06 37.9870 37.9928 5.0 -.- 2.7 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.05.11 02:38:40 39.3423 44.0000 13.2 -.- 1.7 -.- SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.05.11 02:16:18 39.0330 43.7742 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.05.11 02:07:07 39.1380 43.8680 21.2 -.- 1.5 -.- AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 01:50:42 37.9323 27.1487 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:43:45 37.9243 27.1463 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:41:06 37.9357 27.1618 8.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:37:09 37.8968 27.1155 5.0 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:46 37.9253 27.1393 4.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:23 37.9353 27.2448 21.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:30:06 38.5638 43.1323 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.11 01:11:17 37.9337 27.1598 5.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:04:13 38.4160 39.1083 3.4 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.11 00:22:07 37.0578 28.3778 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.10 22:44:28 37.0177 27.6998 7.7 -.- 2.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.10 22:23:57 38.6753 31.1193 7.4 -.- 1.4 -.- DIPEVLER-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.10 21:44:48 37.8477 37.4592 5.0 -.- 2.6 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müzik Saati Değişikliğine Sanatçılar Ne Dedi?Müzik Saati Değişikliğine Sanatçılar Ne Dedi?
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Fatih Altaylı’dan sert Ayasofya çıkışı!Fatih Altaylı’dan sert Ayasofya çıkışı!
YSK seçime girebilecek partileri açıkladı!YSK seçime girebilecek partileri açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzzet Antebi – Tuvana Türkay aşkında yeni gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzik Saati Değişikliğine Sanatçılar Ne Dedi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaz sezonunu erken açtı: Burcu Özberk bikinili pozlarına hız kesmeden devam ediyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı’dan sert Ayasofya çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK seçime girebilecek partileri açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulisler bunu konuşuyor! Ümit Özdağ’ın gözü o partinin genel başkanlığında…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pasaportlarını yırtan sığınmacılar nasıl gönderilecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem mi oldu? 11 Mayıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !