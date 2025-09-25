  1. Haberler
  Deniz Seki 5 Yıllık Sevgilisinden Ayrıldı: İlk Açıklama Geldi

Deniz Seki 5 Yıllık Sevgilisinden Ayrıldı: İlk Açıklama Geldi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 5 yıldır aşk yaşadığı iş insanı İrfan Özçelik ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz aylarda yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Seki, ayrılığıyla hayranlarını üzdü.

İlişkisi bir süredir dargın-barışık devam eden Seki, ayrılık sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Biten ilişkisiyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, “Uzun yıllardır beraber yürüdüğüm yol arkadaşım vardı. Bir süredir görüşmüyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin.” ifadelerini kullandı.

Deniz Seki’nin bu açıklaması, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada destek mesajlarıyla karşılandı.

Haberle ilgili daha fazlası:

