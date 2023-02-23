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Demet Akalın’ın eşya çağrısı yanıt buldu

Demet Akalın’ın eşya çağrısı yanıt buldu
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23 Şubat 2023 - 9:59

Pendik ve Beykoz’daki evlerini depremzedelerin kullanımına açan Demet Akalın, mobilya yardımı için sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Emine Konar isimli hayırseverin yardımıyla evlerin döşendiğini açıkladı.

DEMET Akalın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına destek olmuş ve sevenlerine şöyle seslenmişti: “Depremzedeler en çok barınma sorunu yaşıyor. Eğer siz de evinizi onlara açmak istiyorsanız Evim Yuvan Olsun projesine katılın. Yaralarımızı birlikte saralım.” Ünlü oyuncu bununla kalmadı, İstanbul-Pendik’teki dört evi ile Beykoz’daki evini 1 yıllığına depremzedelere tahsis edeceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEDİ

Depremzedeler için açtığı evlerin eşyasız olduğunu da açıklayan Demet Akalın, yardımseverlerden destek istedi, “Eşya göndermek isteyenler bana ulaşsın” mesajını yayınladı. Ünlü şarkıcının bu çağrısına Valsemo Mobilya’nın sahibi Emine Konar yanıt verdi. Demet Akalın, Konar’ın beş evin eşyalarını aldığını söyledi: “Pendik’teki dört evin yanı sıra bir de Beykoz’da ev var. Sağ olsun Emine Konar hepsinin eşyalarını aldı ve ailelerin sıkıntıları giderildi. Ayrıca ben Çetmen’in yüzüyüm, onlar da sağ olsunlar bir TIR dolusu yatak gönderdiler Deprem bölgesine. Bunlar çok güzel hareketler.”

 

Demet Akalının eşya çağrısı yanıt buldu

Demet Akalın, Emine Konar’la fotoğrafını paylaşarak yardımı duyurdu.

İSLAHİYE’YE GİDİYORUM

Demet Akalın, depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine gideceğini de açıkladı: “Bugün (dün) Beşiktaş Çarşı grubu kadınlarıyla birlikte İslahiye’ye gideceğim. Aslında ilk günlerde gidecektim ama kızım Hira korktu. Şimdi gidip yerinde görmek istiyorum yaşananları. Depremzede çocuklara bol bol oyuncak götüreceğim. Bu yaraları hep birlikte saracağız.”

 

Ateş püskürdü

DEMET Akalın, depremzedeleri tuzağına düşüren dolandırıcılara da isyan etti. Dolandırıcıların depremzedelerin parasını “Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL’ye satalım, size de yardımımız dokunsun” diyerek çaldığını öğrenen şarkıcı, sosyal medyadan ateş püskürdü: “Allah belanızı versin! İnsanları kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!”

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