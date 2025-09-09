  1. Haberler
DEM Parti Heyeti Önümüzdeki Hafta İmralı’ya Gidiyor

DEM Parti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüşme sürecini sürdürmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak heyet, önümüzdeki hafta adaya giderek Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Genel Merkez’de yaptığı açıklamada, ziyaretin partinin barış ve terörsüz Türkiye sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Doğan, görüşmelerin yapıcı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir canlı yayında İmralı ziyaretinin önemine dikkat çekti. Buldan, Öcalan’ın “Benim komisyona anlatacak çok şeyim var, bunu kendim anlatmak istiyorum” dediğini aktararak, sürecin şeffaf ve doğrudan olması gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin büyük fedakarlıkları ile başlatılan çalışmalar kapsamında Meclis’te kurulan komisyon aracılığıyla ilerliyor. DEM Parti’nin ziyaretleri, sürecin aktif bir parçası olarak öne çıkıyor.

