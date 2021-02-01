Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!
2 views
07 Aralık 2021 - 15:41

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte Talu’nun dikkat çeken paylaşımları…

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 1

Defne Samyeli’nin, her ikisi de ABD’de dünyaya gelen kızlarından Deren, kariyer olarak annesinin izinden gitmeye karar verdi.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 2

Derin Talu oyunculuk eğitimi alarak ekranlarda yer alırken, küçük Talu da eğitim hayatının sona ermesiyle manken olmak istediğini belirtti.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 3

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 4

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 5

Kızının cesur fotoğraflarının sıkça konuşulmasıyla ilgili açıklama yapan anne Defne Samyeli, “Yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden aldığı ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 6

Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı.” ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 7

Talu’nun 263 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara “Güzelliğini annesinden almış.” şeklinde yorumlar yapılıyor.

 

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti! - Sayfa 16

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk EttiAydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk Etti
Berat Albayrak’tan Demirören Medyaya OperasyonBerat Albayrak’tan Demirören Medyaya Operasyon
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?
Yağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtıYağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtı
Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu Unutmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın Doğan’ın AKP’li Damadı Mehmet Ali Yalçındağ da Gemiyi Terk Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berat Albayrak’tan Demirören Medyaya Operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Mersin Mitingine Davet Edilmedi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yağmur Ayaz ayakkabı fuarını açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat ile Kenan Doğulu, İstanbul geccelerinde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici, derin göğüs dekolteli pozuna not düştü! ‘Gönülsüz sansür…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu UnutmadıAralık 7, 2021-5:04 pm
Mersin Valiliği: CHP Mitingine Yaklaşık 21 Bin 500 Kişi KatıldıAralık 6, 2021-5:05 pm
AKP İçinde Çatlak: 6 Vekil İstifa EdecekAralık 6, 2021-4:31 pm
Van’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem!Aralık 6, 2021-4:26 pm
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !