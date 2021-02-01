Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte Talu’nun dikkat çeken paylaşımları…
Defne Samyeli’nin, her ikisi de ABD’de dünyaya gelen kızlarından Deren, kariyer olarak annesinin izinden gitmeye karar verdi.
Derin Talu oyunculuk eğitimi alarak ekranlarda yer alırken, küçük Talu da eğitim hayatının sona ermesiyle manken olmak istediğini belirtti.
Kızının cesur fotoğraflarının sıkça konuşulmasıyla ilgili açıklama yapan anne Defne Samyeli, “Yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden aldığı ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı.
Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı.” ifadelerini kullandı.
Talu’nun 263 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara “Güzelliğini annesinden almış.” şeklinde yorumlar yapılıyor.