Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu birbirinden cesur pozlarıyla nefes kesti!

Derin Talu oyunculuk eğitimi alarak ekranlarda yer alırken, küçük Talu da eğitim hayatının sona ermesiyle manken olmak istediğini belirtti.

Kızının cesur fotoğraflarının sıkça konuşulmasıyla ilgili açıklama yapan anne Defne Samyeli, “Yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden aldığı ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı.