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Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu
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07 Aralık 2021 - 15:32

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit’ten cesur tercih! v

Ozan Dolunay’ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay Yiğit 47. Altın Kelebek Ödül Töreni için iddialı bir elbise seçti.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluyordu.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 2

Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay Yiğit, bu kez 47. Altın Kelebek Ödül Töreni için iddialı bir seçim yaptı.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 3

Ödül gecesinde kırmızı halıda sevgilisini yalnız bırakmayan Yiğit mini elbisesiyle olay oldu.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 4

Derin bacak ve sırt dekoltesinin olduğu elbisesiyle poz veren Pelinay Yiğit geceye damga vurdu

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 5

İkilinin verdiği aşk pozuna Ozan Dolunay’ın hayranları “Çok güzelsiniz” yorumları yağdırdı.

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 6

İşte Pelinay Yiğit’in o paylaşımları…

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 7

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 12

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 13

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 15

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten cesur tercih! Dekolteli elbisesi geceye damga vurdu - Sayfa 16

 

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