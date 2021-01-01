Defile İçin Göğüslerini Küçülttü !

Günay Musayeva, önceki akşam modacı Rufat İsmail ile birlikte proje için konuştular. Musayeva, çıkacağı defile için göğüslerini küçülttüğünü açıkladı.

Günay Musayeva, modacı Rufat Ismail ile birlikte Rixos Pera Otel’in en üst katında yer alan Golden Hour adlı mekanda proje konuştu. Musayeva, mekan çıkışı Rufat Ismail ile poz verdi.Günay Musayeva, “Dört gündür evden dışarı çıkmıyorum yeni ameliyat oldum. Göğüslerimi küçülttüm silikonları çıkarttırdım, sebebi Paris Fashion Week’te dört önemli markanın defilesine çıkacağım.”

“O markalar kesinlikle silikonlu göğüs istemiyor ve bu benim mesleğim ne gerekiyorsa onu yaparım. Modacı Rufat Ismail’in hazırlamış olduğu birbirinden muhteşem Azerbaycan halılarının motiflerinden oluşan kıyafetleri gururla Paris’te taşıyacağım” dedi.