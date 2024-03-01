Dans eden öğrencilere Allah’u Ekber diyerek saldırdılar

Diyarbakır Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi’nde Tema Park’ta özel bir dans okulu etkinlik düzenledi.

Açık alanda yapılan dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, tekbir getirerek müdahale etti.

Dans etkinliğine katılan öğrenciler tekbir getiren grup tarafından saldırıya uğradı. Sandalyelerle, tekme ve yumruklarla yapılan saldırıda iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şikayetçi de oldular.

“HADDİNİZİ BİLİN”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da saldırıyı kınayarak “Bu kentte bu coğrafyada “Hizbullah“ rüyasıyla uyuyup , bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından , parklarından uzak durun” ifadelerini kullandı.

AKILLARA HAMAS GELDİ

Hamas militanları İsrail’de bir çölde düzenlenen müzik festivaline saldırı düzenlemişti. Hamas onlarca genci öldürmüş ve esir almıştı. Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı genç kızların işkence edildiği görüntüler ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.