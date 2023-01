Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte memur ve emeklilerin zam oranları…

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, tüm parti mensuplarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bugün son Kabine Toplantımızın ardından bir kısmını milletimizle paylaştığımız 2022 değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Ayrıca 2022’de milletimize kazandırdığımız çalışmalardan bazılarını kısaca hatırlayacağız. Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Her programımız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir. Toplu açılış törenleriyle bu şöleni illerimize de taşıyoruz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İNŞASINI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz yalanlara, kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır. Ne icat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, tanımıyoruz. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyetini, programlarımızı daha çabuk hizmete geçirmek için kullanıyoruz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023’te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. ‘Start’ değil bu ‘finish’, bunu bu şekilde başaracağız.

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu’nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli’ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun’da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

Havayollarında Rize-Artvin Havalimanı’yla Tokat Havalimanı’nı hizmete alarak toplam havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Gaziantep Gaziray’ı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe metro hattının açılışını yaptık. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu’nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, Avrupa’nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana’yı hizmete açıyoruz. Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu’nun yapımına başlıyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

“YENİ TERMİNAL BİNALARININ YAPIMINA GEÇİYORUZ”

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük. Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73’e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP’ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğal gaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre’deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depoloma Tesisi’nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl sanayide 8.9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz atölyeleri 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kurulmasını sağlayarak projeyi hayata geçirdik. 18.1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık. Ülkemize 10.3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla binin üzerinde projeye 1.1 milyar liraya, 633 projeye 1.5 milyar lira destek verdik.

Kabine Toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi savunma sanayindeki çalışmalarımız başlı başına bir program olduğu için onları ileride anlatacağız. Organize sanayi bölgesi sayımızı 365’e yükselteceğiz. Teknoloji sicil kanununu çıkararak firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarımızı artıracağız. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz.

“18 BİNİN ÜZERİNDE RİSKLİ BİNANIN YIKIMINI TAMAMLADIK”

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilikte dünyanın en büyük toplu konut projelerinden biri olan kampanyayla harekete geçtik. Hazırlıkları tamamlanan yerlerde inşaat çalışmalarına başladığımız bu projede özel kota ayırdık. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 80 tarihi meydanımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmalara başladık. Yeni Yusufeli ilçemizi tamamlayarak hizmete açtık. 12 ilimizde 4 bine yakın iş yeri inşa ettik. Ağrı’da 314 ahırı ve 4 veterinerlik bölgesini sağlayan bölgenin temelini attık. BM Genel Kurulu’nun 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük ettik. Doğal sit alanlarında 24 bin metrekare çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyar 59 milyar lirası kamulaştırma ödemesi olmak üzere toplamda 8 buçuk milyar liraya yakın harcamada bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını tamamladık.

Plastik poşet kullanımında sağladığımız azalma sayesinde 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. İller Bankası vasıtasıyla 3.2 milyar lira proje bedeli olan projeleri tamamladık. Depozito yönetim sistemini tüm illerimizde kuracağımız 7000 noktayla faaliyete geçireceğiz. Ülke genelinde büyük bir ekolojik koridor oluşturacağız. Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kazandıracağız. Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz. TOKİ’nin yapımı süren 138 bin konut inşasını daha da artıracağız.

“YENİ BİR DESTEK PROJESİ HAZIRLADIK”

Geçtiğimiz yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerimizin yeni ekipman alımını sağladık. Pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını e-devlet’e entegre ettik. Orman köylülerimize müjde vermek istiyorum. Orman köylerimizde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak hayat şartlarını yükseltmek için yeni bir destek projesi hazırladık. 530 milyon lira olarak gerçekleşen ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1.2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını yüzde 112 artırmıştık. Şimdi de yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 bin lira ödeme yapabileceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yusufeli’nin inşasını tamamlayarak yılda 1.9 milyar kilovatsaat elektrik üretimine başlamak üzere su tutmaya başladık. Yeraltı sularımızı besleyecek tesislerin inşasını sürdürdük. Bu sene tarım ve ormanda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Ülke çapında yeni bir proje başlatacağız. Su ürünlerini üretimini teşvike devam edeceğiz. Biyolojik gübrelerin geliştirilmesini ve kullanımını yaygınlaştıracağız. Hayvancılığı teşvik ederek et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI ARTTI

Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim icraatlarımız saymakla bitmiyor. Bugünlük 2022 değerlendirmesi ve 2023 programı bölümümüze noktayı koyuyoruz. Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42’ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.

“BİZDE ŞOV, GÖZ BOYAMA OLMAZ”

EYT olarak bilinen düzenlemeyi çıkartacağımızın müjdesiyle 2 milyon 200 bin vatandaşımızı sevindirdik. Gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus şudur; CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu’nda 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400’ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor. Böyle bir durum oluşursa milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Türkiye’de ‘yapılamaz’ denilen ne varsa hepsini insanımıza sunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bizde şov, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır.

Şu tablolar var ya bize o kadar ilginç şeyler anlatıyor ki, bu CHP’nin geçmişiyle bir farkı var mı? Dün neyse bugün de o. İşte Bayraktar, Baykar… Bütün eserleriyle… Baykar bize bir şeyi öğretti; artık biz yaparız, yaparız, yaparız. Biz İHA’yı yaptık mı, SİHA’yı yaptık mı, Akıncı’yı yaptık mı, Kızılelma’yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina’yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız. Karabağ’da bizim kardeşlerimiz var, onların imdadına yetiştik. Libya’ya gittik, kardeşlerimiz var onun için gittik. Mazlumların oluğu her yerde Türkiye var, Türk var. Kardeşlerim ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum; AK Parti projelerini hazırlar, bunları hayata geçirir ve ardından daha büyük hedeflere yönelir. Biz işte buyuz. Ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de biz çözüme kavuşturacağız.

Ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesi, bölgemizde ve dünyada tamir edilmemiş hiçbir ilişki bırakmama azmiyle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu hafta neredeyiz; bu hafta Antalya’dayız. Kumluca’ya gideceğiz, bütün yaptığımız konutları yerlerinde göreceğiz. Rabbi’mden 2023’te bizlerle birlikte kullarının hakkında hayırlı olanını takdir ederken her zorluğa kolaylık, her bedene sağlık, her ömre bereket vermesini dualarımızın kabulünü niyaz ediyoruz.

SEÇİM TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruya “Kamuoyunda ne koşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.” yanıtını verdi.