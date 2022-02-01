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Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz
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16 Şubat 2022 - 10:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin “İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.

“Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.” ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, “İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan’dan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’a da ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

 

Erdoğan, ziyaretine ilişkin fotoğrafları da paylaştığı mesajında, “Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid’e şükranlarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin hazırlanan bir videoyu da paylaşan Erdoğan, mesajında ise “İki gün süren, iş birliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimizi tamamlayarak Ankara’ya döndük. Ziyaretimiz, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun.” ifadesine yer verdi.

 

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