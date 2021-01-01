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Cumhur İttifakı’nda Kriz İddiası

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Cumhur İttifakı’nda Kriz İddiası
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20 Eylül 2021 - 16:33
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Cumhur İttifakı’nda, dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri üzerinden kriz çıktığı iddia edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yapacağı ziyaret öncesinde bir kez daha “yüzde 7 seçim barajını” da öngören Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarında yapılacak düzenlemenin en kısa sürede TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre AK Parti ve MHP’nin ortaklaşa üzerinde çalıştığı yasa teklifleri için MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri” tartışmalarına son noktayı koydu. “Her iki sistemin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etnik yapıyı güçlendireceği kanaatinde” olan MHP, “bu nedenle sistem tartışmasını” doğru bulmuyor. AK Parti kanadı ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde her iki seçim sisteminden birinin uygulanması halinde “partinin oyunun artacağını” hesaplıyor.

AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı ve en son iki liderin seçim barajının yüzde 7 olmasında mutabakata vardığı Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları üzerindeki çalışmalarda, “belirleyici partinin MHP olduğuna” dikkat çekiliyor.

Bahçeli’nin, “dar ve daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanması durumunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki etnik yapıların ve aşiretlerin güçleneceği” uyarısında bulunduğu ifade edilirken, “bu nedenle AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasaları teklifinde de dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerinin uygulanmasından vazgeçildiğinin” altı çiziliyor. MHP, her iki seçim sisteminin uygulanmasında “seçim çevrelerinin nasıl daraltılacağının, temsilde demokrasi için belirleyici etken olduğunu” savunuyor.

SİMÜLASYONLU ÇALIŞMA

Ancak AK Parti’nin, bugünkü mevcut sistemin uygulanmasından en fazla yararlanan partinin “CHP olduğunu” savunduğu, dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerinin uygulanması durumunda ise özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde “AK Parti’nin milletvekili sayısının ciddi anlamda artacağı” simülasyonlarının üzerinde durduğu da ifade ediliyor. Bu nedenle AK Parti’nin, “çalışmayı TBMM’deki komisyon ve genel kurul sürecine bırakmaktan yana olduğu” da savunuluyor.

MHP’nin ise ittifakın çalışmasında, Bahçeli’nin daha önce 11 maddelik önerisinde belirttiği, “siyasi partilere devlet yardımı şartlarının yeniden düzenlenmesi, milletvekillerinin parti değiştirmeleriyle ilgili etik kuralların belirlenmesi, milletvekili dokunulmazlığının kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak, belli durumlar dışında kaldırılması” gibi konulara eğilmesini istediği kaydediliyor.

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