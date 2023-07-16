Çocuklar Duymasın’ın sevilen isimleri yeniden bir arada!

VEFASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Çocuklar Duyması’nda Beton Orçun’un 20. yaş gününü kutlamak için yanına giderek mum üfleten Zeyno Günenç, o anları Instagram hesabından paylaşarak “Canım Eren’im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum” notunu yazdı. Günenç’in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri de “Çok vefalısınız, helal olsun” yorumunu yaptı.