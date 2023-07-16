Jolly Tur’un sahibi Mete Vardar ünlü sunucu Özlem Yıldız ile aşk tatilinde!

Turizm Haber Merkezi’nin haberine göre müşteri mağduriyetleri tavan yapan, şikayet sitelerinde hakkında yüzlerce cevapsız şikayet bulunan Jolly Tur’un sahibi beş yıl önce eşi Neylan Vardar’dan boşanan Mete Vardar ile aşk yaşayan, 2013 yılında Sinan Serter’den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü’nde objektiflere takıldı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Vardar ve Yıldız çifti plajda romantizm yaşarken denizden çıkan Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız’ı çevredeki vatandaşlara ve turistlere aldırış etmeden öpücüklere boğdu.
Sevgilisi yüzerken cep telefonuyla ilgilenen ünlü sunucu Özlem Yıldız ise sosyal medya hesabı için selfie çekti.