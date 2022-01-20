Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Ne mutluluğu! Gözüne far tutulmuş tavşan gibi

Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Ne mutluluğu! Gözüne far tutulmuş tavşan gibi

Son bir buçuk yıldır İngiliz kraliyet ailesinin en çok konuşulan, gündemden hiç düşmeyen üyeleri Prens Harry ve eşi Meghan Markle. Önce aniden başlayan gönül ilişkileri, hızlı gelen evlilik kararı derken aileden ayrılıp yeni bir hayata başlamaları… Bütün bunlar çiftin sürekli manşetlerde yer almasına neden oldu.

BİR TÜRLÜ SAKİN BİR HAYAT KURAMADILAR

Tam her şey yoluna girdi, Harry ile Meghan tam da söyledikleri gibi “meraklı gözlerden ve kendilerini adım adım takip eden basından uzakta” daha sakin bir hayat yaşayacak derken tam tersi oldu. Çift, geçen yılın mart ayında Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla yeri yerinden oynattı. Zaten ondan sonra da manşetlerden hiç inmediler. Yani “daha sakin bir hayat için” gittikleri ABD’de kelimenin tam anlamıyla bir Holllwood ünlüsüne dönüştüler. Tıpkı Harry ile evlenmek için mesleğine veda eden Meghan Markle’ın hep hayal ettiği gibi. HARRY ARADIĞINI BULDU MU?

Görünüşe göre Markle, çok da uyum sağlayamadığı, hatta uyum sağlamak için çok çaba da göstermediği kraliyet hayatından uzakta çok da mutlu. ‘Hayatının aşkı’ diye nitelendirdiği kocası, iki tane güzel çocuğuyla birlikte bir hayat sürüyor. Olayların merkezinde olması da görünüşe göre onu çok da etkilemiyor. Peki ya Harry?

YENİ HAYATI MERCEK ALTINDA

Dünyanın başka hiçbir halini bilmediği halde cesur bir karar verip ailesini ve ülkesini geride bırakan, yeni bir hayata adım atan Harry, bu yeni hayatında aradığını buldu mu? Winfrey röportajında söylediklerine bakılırsa buldu sayılır. Babası Charles ve ağabeyi William’ı, İngiliz Kraliyet Ailesi içinde “tuzağa düşürülmüş” olarak nitelendiren Harry, onlara göre daha özgür yaşıyor. Çok sevdiği eşi ve iki çocuğu da yanında. Ama bazı uzmanlara göre Harry’nin mutluluğu pek de gerçek değil. Yani özetle Hary’nin ABD’deki yeni hayatında aradığını bulup bulamadığı son dönemin en çok mercek altına alınan konularından biri.

‘GÖZÜNE OTOMOBİL FARI TUTULMUŞ TAVŞAN GİBİ’

Bu konuda ilginç bir görüş de Halkla İlişkiler Uzmanı Richard Hillgrove’dan geldi. Ona göre Harry’nin ABD’de şu anda sürdürdüğü hayat, hayal ettiğinin kilometrelerce uzağında. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan ve “Harry, mutlu bir insan gibi görünmüyor. Yorgun ve bitkin görünüyor” diyen Hillgrove, Prens’i “gözüne otomobil farı tutulmuş bir tavşana” benzetti.

‘DAHA MAHREM BİR HAYAT İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ’

Richard Hillgrove sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada komik olan nokta şu: Harry, ilgi odağı olmak istemediği için kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilmişti. Ama sonra Amerika’da James Corden ile bir otobüsün üst katında şarkı söyleyerek başka bir şeye dönüştü. Bu onun istediğini iddia ettiğinin çok uzağında. Daha mahrem bir hayat istediğini söylemişti.”

AİLENİN ‘KÖTÜ’ ÇOCUĞU

Aslına bakılırsa… Her ne kadar kendisi tam tersini istediğini söylese de Harry, her zaman göz önünde, gazete manşetlerinde oldu hayatı boyunca. Bunun bir nedeni elbette dünyaya gözlerini açtığı aile. Dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesinin üyelerinden biri olarak çok sakin bir hayat sürse de yine de manşetlere çıkacaktı Harry. Fakat babası Charles ile annesi Diana’nın ayrılığı, annesinin genç yaşta ölümü, sonra da sürdürdüğü hızlı hayat onu hep basının gündeminde tuttu. Hatta bazen yaptıkları skandal boyutuna bile ulaştı. Gelin, bütün kurallara uyan, ağırbaşlı ağabeyi William’ın tam tersi bir görünüm sergileyen Harry’nin “gerçek bir kötü çocuk” olduğu dönemlere geri dönüp onun yarattığı olayları bir daha hatırlayalım.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ DÜNYAYA YAYILDI

Takvimler 2013 yılını gösterirken Harry, hayatının en büyük hatalarından birini yaptı. “Las Vegas’ta olan Las Vegas’ta kalır” deyişini gerçek sandı, ya da kendisinin kim olduğunu unuttu. Las Vegas’taki bir partinde çırılçıplak kaldı. Elbette o anlar görüntülendi ve Magazin basınının manşetlerine çıktı. Öncesinde İngiliz kraliyet ailesi avukatları aracılığıyla “bu görüntüleri yayınlamanın özel hayatın ihlali anlamına geldiğini” belirtip yayınlanmalarını engellemeye çalıştı. Fakat fotoğrafları basan The Sun gazetesi “Harry’nin çıplak görüntülerinin zaten internette birçok kaynakta mevcut olduğunu” belirtip okurlarının da bunları görme hakkı olduğunu savundu. Sonuç olarak, tahtın varislerinden Harry’nin bu çıplak görüntülerini görmeyen kalmadı.

PEK İYİ BİR ÖĞRENCİ DEĞİLDİ

Harry, okulda iyi bir öğrenci değildi. Kelimenin tam anlamıyla haylazdı. Bunun örneklerinden birini de Eton Koleji’nde öğrenciyken gözler önüne serdi. İddia o ki bir ödev hazırlarken öğretmeni ona hiç de öyle olmaması gerektiği halde yardım etti.

HAVUZUN İÇİNDE DANS

Harry, 2011 yılında Hırvatistan’da bulunduğu sırada bir gece kulübündeki partiye katıldı. Öylesine çok içmişti ki dans ederken bir anda kendini havuzda buldu. Fakat bu da onun hızını kesmedi. Dansını havuzda sürdürdü. Elbette bu görüntüler de dünya basınına yansıdı.

KURALLARI HİÇE SAYDI

Prens Harry, 2018’de evlendiği Meghan Markle’a hala deliler gibi aşık görünüşe göre. Ondan önce de yaşadığı hızlı hayata rağmen genellikle uzun süreli ilişkileriyle konuşuldu. En çok da Chelsy Davy ile ilişkisi. Bir dargın bir barışık yıllarca birlikte olan çift, kamuoyuna açık alanlarda bazen abartılı sevgi gösterileriyle dikkat çekiyordu. Üstelik de bunu kimseye ve hiçbir şeye aldırmadan yapıyorlardı.

Bu arada Davy’nin, Harry ile Meghan’ın düğününe katıldığını da hatırlatalım. Hatta tören sırasında sergilediği “ağlamaklı” yüz ifadesi uzun süre manşetlerden inmedi.

HERKESİN ÖNÜNDE ÖPÜŞTÜLER

Harry, Chelsy Davy ile birlikteyken kraliyet protokollerini sık sık ihlal etti. 2007 yılında yaşanan olay da bunlardan biriydi. Sevgilisiyle bir konsere giden Harry herkesin gözü önünde Davy ile dudak dudağa öpüştü. Bir yıl sonra aynı şeyi bu kez bir kriket maçında yaptı. Kraliyet ailesinin kurallarına göre toplum içinde bu tür sevgi gösterileri hoş karşılanmıyor.

BİR GÜNLÜK REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİYARETİ

Elbette ailesi Harry’nin bu durulup uslanmayan tavırları nedeniyle onu biraz da olsa “hizaya sokmak” istedi. Aynı zamanda bunun kamuoyu tarafından duyulmasından da çekindi. Babası Charles’ın isteğiyle Harry bir tek gün bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Elbette bu durum gizli kalmadı. Bir saray görevlisi “aile içinde çözülmesi gereken ciddi bir mesele” olduğunu söyledi ve sonra şöyle sürdürdü sözlerini: “Artık konu kapandı ve geçmişte kaldı.”

BASIN MENSUPLARIYLA GERİLİM

Prens Harry, ailesini alıp ABD’ye taşınırken basının kendilerine yönelik sert tavırlarından da dert yanmıştı. Hatta paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği Trafik kazasında ölen annesi Diana’yı hatırlatıp “karımın kaderinin de onunki gibi olmasını istemiyorum” demişti. Aslına bakılırsa Harry’nin basınla arası çok da iyi olmadı. Konumu gereği iyi geçiniyor gibi görünse de özellikle de alkollü olduğu dönemlerde gerçek duygularını daha kolay dışa vuruyordu. Bunun bir örneği de 2004 yılında yaşandı. Harry bir gece kulübünden çıkarken onu görüntülemek isteyen basın mensuplarıyla korumaları arasında bir arbede yaşandı. O sırada basın mensuplarına saldırmak isteyen Harry’yi korumaları sakinleştirdi. Daha sonra olayı bir koruması şöyle anlattı: “O kalabalıkta Harry, aracına binmeye çalışırken kalabalık basın grubundaki bir fotoğrafçının kamerası yanlışlıkla Harry’nin yüzüne çarptı. O da onu itmek zorunda kaldı.”

EN ÇOK KONUŞULAN SKANDALI

Gelelim Prens Harry’nin en çok konuşulan skandalına… Takvimler 2005 yılını gösteriyordu. İngiltere’nin önde gelen Magazin gazetelerinden The Sun, Harry’nin kolunda Nazi amblemi bulunan bir üniformayla çekilen fotoğrafını manşetine taşıdı. Bir kostümlü partiye katılan Harry, bu tartışmalı kıyafeti seçmişti. Bu büyük skandalın ardından Buckingham Sarayı hemen bir açıklama yayınladı ve o sırada 20 yaşında olan Harry’nin “sebep olduğu durumdan büyük bir utanç duyup özür dilediğini” belirtti.