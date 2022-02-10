ABD Enflasyon Verisi Açıklandı!

ABD’de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. ABD’de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 7,3 açıklanması yönündeydi. ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in martta 50 baz puan faiz artış beklentisi kuvvetlendi. ABD enflasyon verisine piyasalar nasıl tepki verdi?

ABD’den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.ABD’de enflasyon ocak ayında yüzde 7,5’e çıkarak Şubat 1982 sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7’Yİ AŞTI

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE’nin ocakta yıllık bazda yüzde 7,3 artması yönündeydi.Yıllık enflasyon 1982’den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam ederken, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7 artmıştı. Söz konusu dönemde gıda, elektrik ve barınma endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Gıda endeksi ocakta aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 7 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 27 arttı. Enerji kalemi altında elektrik endeksindeki aylık artış yüzde 4,2 olurken, yıllık artış yüzde 10,7’yi buldu. Barınma endeksi de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,4 artış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6’lık artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

FED’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Bugün açıklanan enflasyon oranı zirvenin görülmediğini gösterirken Fed’in de şahin davranacağı beklentisini artırdı. Mart ayında 25 yerine 50 baz puanlık bir artış olacağına dair beklentiler de kuvvetlenmeye başladı.

ABD ENFLASYON VERİSİNE PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Açıklanan Ocak ayı enflasyon verisi sonrası, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,974 ile 1 Ağustos 2019’dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar Endeksi 96,0 seviyesine doğru yükseliş yaşadı.

Ons altın spot fiyatı sınırlı bir geri çekilme yaşayarak 1821 doları gördü.