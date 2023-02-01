Çeşme’de 23 Nisan coşkusu Selda Bağcan ile zirveye ulaştı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çeşme’de coşkuyla kutlandı.
Yüzbinlerce kişinin katıldığı kutlamalar Musa Göçmen Senfoni Orkestrası
eşliğinde Selda Bağcan konseri ile doruğa ulaştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Çeşme Kaymakamlığı ile
birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Çeşme Amfi Tiyatro’daki
etkinliklerle sürdü. Çeşme Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinliklere Çeşme Belediyesi
Çocuk Korosu’nun söylediği şarkılar renk kattı. Çeşme Belediyesi Masal Evi’nin minik
öğrencileri şenlikte günün anlam ve önemine uygun gösteri yaptı. Şenlikte şiirler okundu,
şarkılar söylendi. Süper kahramanlardan yüz boyama etkinliklerine büyük bir coşkuyla
kutlanan 23 Nisan’da çocuklar popcorn, pamuk helva ve dondurma ikramı ile doyasıya
eğlendi.
Selda Bağcan en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyledi
23 Nisan kutlamaları kapsamında Mustafa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Halk
Müziği’nin sevilen ismi Selda Bağcan konser verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen
konsere katılan yüzlerce kişi katıldı. ‘Yalan dünya’, ‘yaz gazeteci yaz’, ‘tatlı dillim’ gibi
unutulmaz parçaları seslendiren Bağcan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Oran, “Yaşayan efsaneyi Çeşme’de ağırlamaktan mutluluk duyduk”
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Selda Bağcan’ı Çeşme’de ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu belirterek, “Ulusal Egemenliğimizin 103 yılında çok anlamlı oldu bu konser.
Yaşayan efsaneyi Çeşme’de ağırladık. Yeryüzündeki cennet Çeşme Atatürk devrimleri ve
Cumhuriyet’in kalesi Çeşme’de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ulusal Egemenliğimizin 103 yılı
kutlu olsun. İzmir’in dağlarında çiçekler açmaya başladı. Gümgür gümbür bir bahar geliyor.”
dedi.