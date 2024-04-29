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IŞİD’li teröristler saldırı hazırlığındayken İstanbul’da yakalandı

IŞİD’li teröristler saldırı hazırlığındayken İstanbul’da yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2024 - 15:59
Ali Yerlikaya eylem hazırlığında olan IŞİD’li teröristlerin İstanbul Beykoz’da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaparak önemli bir operasyonu duyurdu.

Yerlikaya, IŞİD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32” operasyonunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, İstanbul Beykoz’da saldırı hazırlığında olan terörislterin yakalandığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul’un Beykoz ilçesinde yakalandı.” denildi.

BOMBA MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda terörist K.A.’nın ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiğini tespit ettiğini söyledi.

Yakalanan şahısla bağlantılı olduğu anlaşılan 6 teröristin daha yakalandığını duyuran Yerlikaya “A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.” İfadelerini kullandı.

Operasyonda ayrıca bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konulduğu belirtildi.

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IŞİD’li teröristler saldırı hazırlığındayken İstanbul’da yakalandı
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