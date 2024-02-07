Celal Şengör’ün dayısı iki ünlü markanın kurucusu çıktı

Celal Şengör, KAFA TV isimli YouTube programında “Para İcat Edilmeseydi Ne Olurdu?” sorusuna yanıt verdi. Paranın alışveriş sistemindeki kullanımı ile ilgili bilgi veren Şengör, ailesiyle ilgili de bir detay paylaştı.
Dedesinin nakliye işiyle uğraştığını söyleyen Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu’nun Türkiye’deki iki büyük firmanın kurucusu olduğunu söyledi.
1950’li yılların ortasında “kadınlar ileride çalışacak” diyerek konserve üretim merkezi kurmak isteyen Sipahioğlu’nun Tamek’i kurduğunu söyleyen Şengör, sunucunun “Kuran dayınız mı?” sorusuna “Tabii, ileride holding oluyor” yanıtını verdi.
1959 yılına gelindiğinde dayısı Sipahioğlu’nun bir meyve suyu ve gazoz üretme fikrini ortaya attığını söyleyen Şengör, “Dayım ilk defa Türkiye’de yaygın satılan gazoz markası olan Fruko markasını ortaya çıkarıyor” dedi.