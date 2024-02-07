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Celal Şengör’ün dayısı iki ünlü markanın kurucusu çıktı

Celal Şengör’ün dayısı iki ünlü markanın kurucusu çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Şubat 2024 - 12:44
Katıldığı YouTube programında “paranın icadı ve kullanımı” ile ilgili konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu’nun ‘Tamek’ ve ‘Fruko Gazoz’ markasının kurucusu olduğunu söyledi.

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